Израильские актеры подверглись фишинговой атаке из Ирана

Десятки израильских актёров стали жертвами иранской фишинговой атаки, откликнувшись на прилашение принять участие в пробах для фильма о 7 октября якобы от известного режиссера.

В ходе атаки был взломан почтовый ящик, с которого массово рассылались письма под видом кастинга в новый фильм "известного режиссёра" с просьбой прислать видеопробы и личные данные, включая фото удостоверения личности, паспорта и адрес проживания.

По данным, поступившим в Национальное управление кибербезопасности, десятки актёров отправили запрошенную информацию на указанный адрес. После чего получили сообщения с угрозами якобы от структур, связанных с Ираном.

Национальное управление кибербезопасности рекомендует всем пострадавшим как можно скорее сменить удостоверение личности и загранпаспорт, а также пароли в правительственных сервисах и социальных сетях.