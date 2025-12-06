В деревне Кафр-Акаб задержаны двое подозреваемых в терроризме
время публикации: 06 декабря 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 17:45
Спецподразделение "псевдоарабов" пограничной полиции (МАГАВ) и бойцы ЦАХАЛа из бригады "Биньямин" задержали двух подозреваемых в террористической деятельности в деревне Кафр-Акаб.
Операция была осуществлена благодаря развединформации, полученной службой общей безопасности (ШАБАКом).
В ходе операции силы безопасности вошли в деревню, оцепили здание, где, согласно имевшейся информации, находились подозреваемые, ворвались внутрь и произвели задержание.
Во время обыска были обнаружено оружие и боеприпасы. Двое арестованных переданы для дальнейшего расследования в ШАБАК.
