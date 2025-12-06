В деревне Кафр-Акаб задержаны двое подозреваемых в терроризме

Спецподразделение "псевдоарабов" пограничной полиции (МАГАВ) и бойцы ЦАХАЛа из бригады "Биньямин" задержали двух подозреваемых в террористической деятельности в деревне Кафр-Акаб.

Операция была осуществлена благодаря развединформации, полученной службой общей безопасности (ШАБАКом).

В ходе операции силы безопасности вошли в деревню, оцепили здание, где, согласно имевшейся информации, находились подозреваемые, ворвались внутрь и произвели задержание.

Во время обыска были обнаружено оружие и боеприпасы. Двое арестованных переданы для дальнейшего расследования в ШАБАК.