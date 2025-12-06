x
06 декабря 2025
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 декабря 2025
|
06 декабря 2025
|
последняя новость: 14:49
06 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Израиле – зимние дожди с грозами и градом, из-за наводнений перекрыты некоторые трассы

Погода
Дожди
Наводнение
время публикации: 06 декабря 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 15:04

Зимние дожди с грозами и градом прошли в южном Негеве и Араве.

Метеослужба Израиля предупреждает об опасности наводнений в районе Мертвого моря и Иудейской пустыни. Жителей просят не приближаться к руслам ручьев в связи с возможностью наводнения в этих районах.

Полиция сообщила, что из-за наводнения северный выезд из Эйлата по шоссе 90 закрыт для движения транспорта. С утра перекрыты трассы 12 и 30. "Дороги, ведущие в Эйлат и из него, заблокированы", – говорится в сообщении полиции.

Управление природы и парков сообщает, что из-за погодных условий закрыты: на юге – природные заповедники Эйн-Геди, Йотвата и Эйн-Бокек; на севере – природный заповедник Тель-Дан.

В ночь на 7 декабря дождь ожидается во всех районах Израиля. Возможны грозы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook