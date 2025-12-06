В Израиле – зимние дожди с грозами и градом, из-за наводнений перекрыты некоторые трассы

Зимние дожди с грозами и градом прошли в южном Негеве и Араве.

Метеослужба Израиля предупреждает об опасности наводнений в районе Мертвого моря и Иудейской пустыни. Жителей просят не приближаться к руслам ручьев в связи с возможностью наводнения в этих районах.

Полиция сообщила, что из-за наводнения северный выезд из Эйлата по шоссе 90 закрыт для движения транспорта. С утра перекрыты трассы 12 и 30. "Дороги, ведущие в Эйлат и из него, заблокированы", – говорится в сообщении полиции.

Управление природы и парков сообщает, что из-за погодных условий закрыты: на юге – природные заповедники Эйн-Геди, Йотвата и Эйн-Бокек; на севере – природный заповедник Тель-Дан.

В ночь на 7 декабря дождь ожидается во всех районах Израиля. Возможны грозы.