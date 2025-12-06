Ицхак Герцог прокомментировал прошение о помиловании, поданное премьер-министром Нетаниягу

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал прошение о помиловании, поданное премьер-министром Беньямином Нетаниягу, назвав его в интервью Politico "исключительным прошением".

Он повторил свои слова о том, что будет действовать, исходя из того, что "лучше всего для народа Израиля", и подчеркнул: "Благо народа – мой первый, второй и третий приоритет".

Герцогу напомнили о призыве Дональда Трампа помиловать Нетаниягу, и президент Израиля уклонился от ответа на вопрос, волнуют ли его последствия в случае отказа.

"Я не думаю, что мне следует обсуждать такой вопрос публично. Наши отношения с администрацией Трампа теплые, искренние и открытые. Я уважаю дружбу Трампа и его мнение, но Израиль – суверенное государство", – сказал Герцог.

Просьба Нетаниягу о помиловании более напоминает просьбу в одностороннем порядке закончить судебный процесс. В этой просьбе нет признания себя виновным, а сопроводительное письмо, направленное Биньямином Нетаниягу президенту Ицхаку Герцогу, не оставляет сомнений: никаких намерений покидать политику у главы правительства нет.