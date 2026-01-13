В третьей части франшизы "Хорошие парни" снимется Майкл Рапапорт

Американский актёр и комик Майкл Рапапорт снимется в третьей части израильской франшизы «Хорошие парни». Съёмки проекта пройдут в Израиле и в Нью-Йорке.

По данным издания mako, работа над фильмом возобновилась после паузы, связанной с конфликтом за кулисами картины на фоне скандала вокруг церемонии израильской кинопремии, инициированной министерством культуры. Сейчас проходят финальные кастинги ленты, которую режиссирует Эрез Тадмор. В актёрский состав уже вошли Ядин Гельман, Ная Биншток и Моше Ашкенази.

Ожидается, что Рапапорт исполнит одну из главных ролей и прилетит в Израиль на следующей неделе для участия в съёмках. В последние два года артист получил широкую известность в Израиле как один из наиболее заметных публичных сторонников страны после 7 октября; он также появлялся в скетче сатирического шоу «Эрец Нехедерет». Ранее актер заявил, что планирует баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка в 2029 году, чтобы сместить Зохара Мамдани.