ЦАХАЛ извинился за женщину в купальнике на выступлении Наркиса на церемонии "Голани" в Иерусалиме

ЦАХАЛ извинился за то, что на церемонии бригады "Голани" в Иерусалиме во время выступления певца Лиора Наркиса на экранах на несколько секунд появился кадр с женщиной в купальнике. В ЦАХАЛе заявили, что показ ролика был нарушением инструкций, и принесли извинения за причинённый дискомфорт, подчеркнув, что армия будет и дальше действовать в соответствии с правилами и приказами ради соблюдения прав всех военнослужащих.

В окружении Наркиса утверждают, что были удивлены реакцией армии: по их словам, их не предупреждали о присутствии религиозных солдат и не просили заранее придерживаться какого-либо определённого стандарта скромности. Команда певца объясняет, что на экранах транслировались те же клипы, которые показываются на его обычных концертах, а "проблемным" оказался лишь короткий фрагмент. В окружении Наркиса добавляют, что артист выступал на волонтерских началах, а стоимость подобного выступления оценивают примерно в 300 тысяч шекелей, при этом исполнитель от гонорара отказался.

Ранее стало известно, что на том же мероприятии часть религиозных солдат покинула зал из-за женского пения в выступлении армейского ансамбля. По информации Ynet, раввины бригады прямо во время мероприятия отправили солдатам рекомендации: "можно опустить голову, не смотреть и не слушать женское пение", а желающие могли покинуть зал.