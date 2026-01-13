x
13 января 2026
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 08:57
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

ЦАХАЛ извинился за женщину в купальнике на выступлении Наркиса на церемонии "Голани" в Иерусалиме

Музыканты
ЦАХАЛ
Скандалы
Харедим
время публикации: 13 января 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 09:03
Лиор Наркис
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ извинился за то, что на церемонии бригады "Голани" в Иерусалиме во время выступления певца Лиора Наркиса на экранах на несколько секунд появился кадр с женщиной в купальнике. В ЦАХАЛе заявили, что показ ролика был нарушением инструкций, и принесли извинения за причинённый дискомфорт, подчеркнув, что армия будет и дальше действовать в соответствии с правилами и приказами ради соблюдения прав всех военнослужащих.

В окружении Наркиса утверждают, что были удивлены реакцией армии: по их словам, их не предупреждали о присутствии религиозных солдат и не просили заранее придерживаться какого-либо определённого стандарта скромности. Команда певца объясняет, что на экранах транслировались те же клипы, которые показываются на его обычных концертах, а "проблемным" оказался лишь короткий фрагмент. В окружении Наркиса добавляют, что артист выступал на волонтерских началах, а стоимость подобного выступления оценивают примерно в 300 тысяч шекелей, при этом исполнитель от гонорара отказался.

Ранее стало известно, что на том же мероприятии часть религиозных солдат покинула зал из-за женского пения в выступлении армейского ансамбля. По информации Ynet, раввины бригады прямо во время мероприятия отправили солдатам рекомендации: "можно опустить голову, не смотреть и не слушать женское пение", а желающие могли покинуть зал.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook