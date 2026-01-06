x
Культура

Майкл Рапопорт заявил, что будет баллотироваться на должность мэра Нью-Йорка, чтобы сместить Мамдани

Звезды
Выборы в США
время публикации: 06 января 2026 г., 16:47 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 16:45
AP Photo/Stefan Jeremiah
AP Photo/Stefan Jeremiah

Актёр и комик Майкл Рапапорт ("Настоящая любовь", "Друзья") объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка на выборах 2029 года, чтобы сместить Зохрана Мамдани, который недавно был избран на эту должность.

Рапапорт после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября регулярно бывает в Израиле и последовательно защищает позицию страны в своих соцсетях. Он также резко критиковал позицию избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. На этой неделе актер заявил о своём намерении баллотироваться на пост главы города в одном из выпусков своего подкаста I'm Rapaport: "Дайте мне сказать вам кое-что, ребята. 2025 год был сумасшедшим, и я не вижу, чтобы в 2026-м стало спокойнее или страсти остыли, судя по тому, как всё началось. Вот почему я иду баллотироваться в мэры".

Рапапорт продолжил и жёстко атаковал Мамдани: "У нас есть кусок дерьма, который нами руководит. Такова реальность. Этот нулевой Мамдани превзойдёт все наши ожидания и страхи. У него огромное эго, зловещая улыбка, и я думаю, он замышляет плохие вещи. Я буду бороться, чтобы сделать этот город безопасным, доступным и процветающим. Сейчас у вас есть Зохран-идиот. Мэр Рапапорт идёт".

Мамдани был избран мэром Нью-Йорка 4 ноября прошлого года и вступил в должность всего несколько дней назад.

