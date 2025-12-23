Кастинг фильма "Хорошие парни-3" остановлен из-за скандала вокруг кинопремии министра культуры

Кастинг третьей части франшизы "Хорошие парни" остановлен и неизвестно, когда возобновится. Об этом сообщает Mako.

Причина заморозки работы над фильмом – продюсер проекта Яки Рейснер, которого разозлило решение режиссера фильма Эреза Тадмора и актрисы Ирит Каплан отказаться от участия в государственной кинопремии, учрежденной министром культуры и спорта Мики Зоаром в противовес премии Израильской киноакадемии "Офир".

Напомним, ранее на этой неделе стали известны имена номинантов на новую премию, среди которых оказались члены съемочной группы "Хороших парней". Однако режиссер Эрез Тадмор, актриса Ирит Каплан и монтажёр Эйнат Глазер-Зрахин отказались принимать премию. Рейснер, который также номинирован на премию министра, выступил с резкой критикой кинематографистов, обвинив их в неблагодарности: по его мнению, если "Офир" ни разу не наградил "Хороших парней", несмотря на кассовый успех франшизы, то сразу несколько номинаций от премии Мики Зоара стоит принять с благодарностью.

В понедельник, 23 декабря, агентства, актеры которых должны были участвовать в кастинге в эту среды, получили письмо с уведомлением, что назначенный на среду кастинг новой части франшизы "Хороших парней" отменяется. По информации Mako, причиной стал конфликт между Яки Рейснером и Эрезом Тадмором в связи с премией.