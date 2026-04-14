Концертный зал в Дублине отменил благотворительный вечер в память о 7 октября в поддержку МАДА

Национальный концертный зал в Дублине отменил благотворительное мероприятие в поддержку израильской службы экстренной помощи "Маген Давид Адом", что вызвало резкую критику со стороны представителей организации.

В рамах мероприятия, запланированного на 11 мая, был запланирован спектакль с рассказами выживших и спасателей, переживших атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Его организовывала ирландская благотворительная организация Magen David Adom Ireland.

По словам организаторов, договоренности о проведении вечера были достигнуты еще в феврале, однако позже его несколько раз отменяли и вновь возвращали в программу. В итоге площадка приняла окончательное решение не допустить проведения мероприятия. Причины отмены официально не озвучены.

Ранее представители концертного зала заявляли, что не проводят политические мероприятия, однако затем называли отмену недоразумением. При этом ирландские пропалестинские активисты призывали к протестам против вечера МАДА.

Отмена вызвала жесткую реакцию со стороны президента "Маген Давид Адом" Гилада Эрдана, который назвал решение "антисемитским" и обвинил площадку в цензуре. Он подчеркнул, что со сцены должны были прозвучать свидетельства переживших 7 октября.

С критикой выступил и глава ирландского отделения организации Алан Шаттер. По его словам, решение является "позорным и шокирующим" и усиливает негативное восприятие Ирландии на международной арене.