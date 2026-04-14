Бен Стиллер, Хоакин Феникс и еще 1000 кинематографистов против сделки Paramount и Warner Bros.

Более тысячи представителей кино- и телеиндустрии, включая Бена Стиллера, Хоакина Феникса и Кристен Стюарт, выступили против планируемого слияния Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery стоимостью $111 млрд.

"Мы глубоко обеспокоены признаками поддержки этого слияния, при котором интересы узкой группы влиятельных участников ставятся выше общественного блага", – говорится в письме, опубликованном в The New York Times. Артисты опасаются, что заключение сделки подорвет "целостность, независимость и разнообразие индустрии". "Конкуренция необходима для здоровой экономики и здоровой демократии", – подчеркивается в письме.

Авторы обращения предупреждают, что дальнейшая концентрация рынка приведет к сокращению числа фильмов и сериалов, уменьшению рабочих мест и снижению разнообразия контента. По их оценке, в случае завершения сделки количество крупных киностудий в США может сократиться до четырех.

Сценарист Дэймон Линделоф отметил, что подобные слияния напрямую угрожают занятости в индустрии. По его словам, меньшее число студий неизбежно означает меньше проектов и меньше возможностей для тысяч специалистов, работающих в кино и на телевидении.

В Paramount, в свою очередь, заявили, что понимают обеспокоенность представителей индустрии, однако считают сделку необходимой на фоне серьезных изменений на рынке. В компании пообещали придерживаться условий сделки: "увеличить производство как минимум до 30 высококачественных полнометражных фильмов в год с полноценным кинопрокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять культовые бренды с независимым творческим руководством – обеспечивая авторам больше возможностей для реализации их планов, а не меньше".

Сделку уже изучают американские регуляторы, которые, вероятно, предпримут юридические шаги, чтобы ее заблокировать.