Умер Игорь Золотовицкий – актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ

В среду, 14 января, в возрасте 64 лет в Москве умер известный российский актер и режиссер Игорь Золотовицкий, с 2013 года являвшийся ректором Школы-студии МХАТ.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте, в еврейской семье. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова). С 1989 года был педагогом Школы-студии МХАТ, профессором. С 2013 года являлся ректором Школы-студии МХАТ.

Сыграл множество театральных ролей, прежде всего в Московском художественном театре им. А.П.Чехова (МХАТ). Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых "В городе Сочи тёмные ночи", "Такси-блюз" и многие другие. В 1995-2001 годах был одним из режиссеров-постановщиков дог-шоу "Я и моя собака" на телеканале НТВ, в 1996 году – одним из ведущих познавательной передачи "Живые новости" на том же канале.