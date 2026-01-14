В Голливуде назвали самого кассового актера за всю историю кинематографа

Актриса Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актёров всех времён по суммарным мировым сборам фильмов с её участием. Решающим фактором стал успех блокбастера "Аватар: Пламя и пепел", вышедшего в прокат в декабре.

Зои Салдана. Фотогалерея

По данным бокс-офис-агрегаторов, совокупные сборы проектов с участием Салданы превысили 15,4 млрд долларов, что позволило ей подняться на первое место, потеснив Скарлетт Йоханссон и Сэмюэла Л. Джексона. Ключевым фактором в продвижении Салданы на первое место рейтинга стала новая часть франшизы "Аватар", которая к настоящему моменту заработала около 1,2-1,23 млрд долларов в мировом прокате.

Салдана сыграла в трёх самых кассовых фильмах в истории: "Аватар" (2009), "Мстители: Финал" (2019) и "Аватар: Путь воды" (2022). Она также стала первой актрисой, появившейся в четырёх фильмах, собравших более 2 млрд долларов каждый, включая "Мстители: Война бесконечности" (2018). Помимо киновселенной Marvel (роль Гаморы), Салдана снималась и в трилогии "Звёздный путь" в роли Ниоты Ухуры.

После появления сообщений о рекорде актриса опубликовала видеообращение, в котором поблагодарила режиссеров и команды проектов, в которых она снималась.