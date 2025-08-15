Фестиваль DocuText: какие докфильмы покажут в Иерусалиме

В Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме в десятый раз состоится фестиваль документального кино DocuText. По традиции, на нём показывают преимущественно новинки израильской и мировой документалистики: среди самых актуальных картин в программе текущего года – фильмы о людях, потерявших близких на войне в Газе, об усилении "патриотической" индоктринации в российских школах, о легендах израильской эстрады и о подпольной танцевально-электронной сцене Ирана. Лев Ганкин – о главных фильмах, которые можно будет увидеть в Иерусалиме с 17 по 21 августа.

В 2024 году фестиваль DocuText открывала картина Ярива Мозера "Мы снова будем танцевать" – горькая и страшная хроника чёрной субботы 7 октября на фестивале Nova; именно в Иерусалиме состоялась премьера этого фильма. С тех пор лента Мозера получила "Эмми" в номинации "выдающийся документальный фильм о текущих событиях" и теперь возвращается в программу DocuText уже на правах документальной классики – по окончании показа запланирована встреча с режиссёром фильма, на которой Мозер ответит на вопросы модератора и публики. Однако "Мы снова будем танцевать" – не единственная картина в расписании фестиваля, по-своему прорабатывающая травму 7 октября и самой длинной войны в истории Израиля. По соседству – лента Эфрат Либи "Жду его" ("מחכה לו"), пронзительный дневник двух девушек, молодых матерей, чьи мужья погибли на войне в Газе в одном и том же подбитом противником танке. Саундтреком фильма стали песни, которые сочинял и записывал один из погибших солдат. Создатели этой картины также пообщаются с публикой после премьеры.

Впрочем, главной темой DocuText в этом году, судя по всему, стала музыка – около дюжины фильмов в программе фестиваля так или иначе посвящены именно ей. Среди них – ленты, выбранные для церемоний открытия и закрытия мероприятия. Первая из них – "Вечер с Йорамом Гаоном" Морриса Бен-Майора, Коби Фарага и Шая Лахава: портрет "последнего из могикан" золотого века израильской популярной музыки, который и сегодня, в 85 лет, продолжает записываться и выступать, причём не только в привычном для себя большом эстрадном стиле – одной из самых пронзительных песен, выпущенных после 7 октября, стала его совместная работа с электронным дуэтом Astral Projection. Несмотря на статус героя картины, это не только и не столько парадный портрет – авторы фильма фокусируются в том числе на малоизвестных обстоятельствах жизни Гаона и не стесняются задавать ему неудобные вопросы. Сам артист не против – он почтит премьеру фильма о себе личным присутствием.

Если фильм открытия посвящён живой легенде, то завершится DocuText картиной о покойном классике: "Марианна и Леонард: слова любви" Ника Брумфилда – хроника отношений Леонарда Коэна и Марианны Илен (той самой, которой посвящена легендарная песня "So Long, Marianne"). Лента сделана с большим вниманием к деталям, в её основе – множество невиданных ранее архивных съёмок действующих лиц. Из частной, локальной истории "Слова любви" по ходу дела превращаются в нечто большее, рисуя психологический портрет артиста на фоне времени. К показу приурочен необычный концерт: Иври Лидер исполнит в Национальной библиотеке сет из песен Леонарда Коэна в сопровождении камерного оркестра "Камерата".

Между этими полюсами – ещё с десяток фильмов о музыке. Среди них, в частности, "Короли кассет" Дани Дотана и Далии Меворах – картина о братьях Реувени, совершивших музыкальную революцию в Израиле в 1970-80-е годы; благодаря их стараниям восточная поп-музыка – она же музыка "мизрахит" или "ям-тихонит" – выбилась с далёкой периферии в израильский культурный мейнстрим.

Или "Наоми Полани: последний танец и прощание" – совсем свежий фильм Йоава Арази об авторе песен, хореографе и руководительнице легендарных израильских музыкально-театральных трупп XX века, ушедшей из жизни в прошлом году в возрасте 96 лет. Или "То ли девочка, то ли женщина" – снятая Эллой Армони картина о взаимоотношениях с матерью, известной певицей Дафной Армони. Или "Хора" Ави Вайссблея – исследование эволюции знаменитого израильского танца.

Сразу два фильма в программе DocuText посвящены иранской сцене: "Гугуш, пылающий огонь" Нилуфар Тагизаде документирует превратности судьбы легендарной певицы Гугуш (настоящее имя – Фаиге Атешин), любимицы шаха Пехлеви, вынужденной на долгие годы прервать карьеру после Исламской революции 1979 года, а "Рейв в Иране" Сюзанн Регины Мойрес рассказывает историю двух диджеев, преследуемых тоталитарным государством.

Вместе с тем, фильмы о музыке – лишь часть программы DocuText-2025. Ещё одну сквозную тему в расписании образуют картины, так или иначе связанные с историей Холокоста. "Адаптация к тьме" Шая Фогельмана – киноверсия запутанной биографии Эдвина Катцен-Элленбогена, врача в Бухенвальде и единственного еврея по национальности, осуждённого за деятельное участие в нацистских военных преступлениях. Совсем другие жизненные истории отражены в фильмах "Кичка: рассказывая самому себе" Гада Айзена и "Слушатель" Михи Ливне и Охада Уфаза – первый посвящён выдающемуся художнику-карикатуристу, а второй – психиатру Дори Лаубу, составителю первого архива видеосвидетельств выживших в Катастрофе. С историей Холокоста тесно переплетена и судьба Ады Серени, главной героини фильма "Ада Серени: женщина в чёрном платье" Ноа Ахарони: соосновательница кибуца Гиват-Бреннер, одна из первых итальянских евреек, перебравшихся в 1920-е годы в подмандатную Палестину, Серени, потерявшая мужа в Дахау, после Второй мировой войны стала активисткой сионистского движения, сумев нелегально переправить на Землю Обетованную десятки тысяч евреев из Италии.

Не обошлось на фестивале и без картин, осмысляющих войну России и Украины. Одна из них – "2000 метров до Андреевки" украинца Мстислава Чернова – это военная документалистика в чистом виде: камера Чернова подробно и безжалостно снимает ожесточённые бои за село на Донбассе, давно покинутое всеми жителями. По соседству – фильм, по сути, российского происхождения, хотя его режиссёром выступил американец Дэвид Боренстайн. "Господин Никто против Путина" – уникальный в своём роде проект, демонстрирующий постепенное проникновение пропагандистского яда в детское образование в России. В его фундаменте – съёмки Павла Таланкина, работавшего учителем в школе в маленьком городке в Челябинской области вплоть до 2024 года. Почти все они сделаны не исподтишка, а вполне официально – в обязанности Таланкина входило документировать школьные будни для архива (и для отчётов вышестоящему начальству). Фильм даёт яркое представление о том, как выглядит сегодня российская школа – с "разговорами о важном" и лекциями "ветеранов СВО". Отснятый материал преподаватель вывез из России тайком, за что, разумеется, был тотчас же заклеймён на родине как предатель.

Фестиваль DocuText пройдёт в Национальной библиотеке Израиля с 17 по 21 августа.