adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
15 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.685 ₪ 4.026 ₪
Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
15 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Культура

    "Смешно может быть, когда очень страшно". Михаил Шац в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

    Гостем передачи стал Михаил Шац – в недавнем прошлом российский телеведущий, ныне проживающий в Израиле, шоумен, юморист, актер театра и кино, стендап-комик, общественный деятель.

    Передача была записана во время фестиваля "В чемодане", проходившего в тель-авивском музее АНУ.

    adv_12 m_ar_1

    "Талант – это способность увидеть нечто там, где никто этого не видит", – считает Шац.

    Некоторые ответы Михаила Шаца на детские вопросы звучали парадоксально.

    "Совесть – набор моральных принципов, который заставляет человека делать глупые поступки".

    adv_13 m_ar_2

    "Смешно может быть, когда очень страшно".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Шацем

    adv_14 incontent_1

    adv_15 m_ar_3

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 8 Декабря 2023
    "Быть человеком – это испытание". Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Ноября 2023
    "Победа – лучший агитатор". Юлия Латынина в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 Ноября 2023
    Dead cult и информационная война. Британский журналист Оуэн Мэтьюз в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 9 Ноября 2023
    "Зло апеллирует к добру". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:26 70-й день войны в Израиле. Хронология событий
    09:25 Две израильские команды вышли в плэй-офф Лиги конференций
    09:18 ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: отчет за последние сутки. Видео
    08:13 Эран Заави среди лучших бомбардиров группового этапа Лиги конференций
    07:58 Футболки Лионеля Месси с чемпионата мира проданы за 7.8 миллиона долларов
    07:43 Генсек ООН пожаловался семьям похищенных, что Нетаниягу не отвечает на его звонки
    07:03 12-й канал ИТВ: сегодня США объявят о создании международной коалиции для защиты судоходства в Красном море
    06:46 Ночные операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: военные действовали в Шхеме, Тубасе и других населенных пунктах
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom