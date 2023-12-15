"Смешно может быть, когда очень страшно". Михаил Шац в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Михаил Шац – в недавнем прошлом российский телеведущий, ныне проживающий в Израиле, шоумен, юморист, актер театра и кино, стендап-комик, общественный деятель.
Передача была записана во время фестиваля "В чемодане", проходившего в тель-авивском музее АНУ.
"Талант – это способность увидеть нечто там, где никто этого не видит", – считает Шац.
Некоторые ответы Михаила Шаца на детские вопросы звучали парадоксально.
"Совесть – набор моральных принципов, который заставляет человека делать глупые поступки".
"Смешно может быть, когда очень страшно".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Шацем
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].
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