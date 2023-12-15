"Смешно может быть, когда очень страшно". Михаил Шац в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Михаил Шац – в недавнем прошлом российский телеведущий, ныне проживающий в Израиле, шоумен, юморист, актер театра и кино, стендап-комик, общественный деятель.

Передача была записана во время фестиваля "В чемодане", проходившего в тель-авивском музее АНУ.

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"Талант – это способность увидеть нечто там, где никто этого не видит", – считает Шац.

Некоторые ответы Михаила Шаца на детские вопросы звучали парадоксально.

"Совесть – набор моральных принципов, который заставляет человека делать глупые поступки".

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"Смешно может быть, когда очень страшно".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Шацем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].