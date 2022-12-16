"Закон – это упорядоченная квинтэссенция совести". Адвокат Эли Гервиц в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Эли Гервиц – известный израильский адвокат.

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Передача начинается с ответа Гервица на вопрос пятилетнего мальчика "Что такое закон?" Адвокат сравнивает работу юристов, пытающихся повлиять на тех, кто устанавливает законы, с поведением ребенка, который плачем и скандалом пытается повлиять на взрослых, навязывающих ему свои правила.

Девятилетняя девочка спросила "Что такое совесть?" "Совесть – это некий внутренний стержень, который помогает нам принимать решение, которое мы предпочитали бы не принимать".

Ведущим был задан вопрос: "А что происходит, когда возникает конфликт между совестью и законом?" Отвечая на этот вопрос, адвокат говорит, что "закон – это упорядоченная квинтэссенция совести".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Эли Гервицем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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