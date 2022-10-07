adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 25°
Тель-Авив:
23 - 26°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.538 ₪ 3.498 ₪
Иерусалим:
17 - 25°
Тель-Авив:
23 - 26°
Эйлат:
24 - 33°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Совесть – это человеческий компас". Яков Векслер в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Яков Векслер – польский еврей, родившийся в 1943 году в гетто, выращенный польской семьей, ставший ксендзом Ромуальдом Вашкинелем, в возрасте 35 лет узнавший, что он еврей, и благославленный своим учителем Папой Римским Иоанном Павлом II на то, чтобы "заново обрести свои корни". Он репатриировался в Израиль, работает в "Яд Вашем". В феврале 2019-го, в возрасте 76 лет Яков прошел бар-мицву в присутствии бывшего главного раввина Израиля, бывшего главного раввина Франции и главного раввина Польши.

    adv_11 m_ar_1

    6620 поляков удостоены звания "праведников мира" за спасение еврейских жизней в годы немецкой оккупации. Это примерно треть от общего числа "праведников мира", по данным музея "Яд Вашем". Среди них имена приемных родителей Якова – Эмилии и Петра Вашкинель.

    adv_12 incontent_1

    Первая передача с Яковом Векслером была записана в 2019 году.

    Векслер говорит, что вся его жизнь является свидетельством присутствия Бога Израиля. Но в то же время считает, что самым счастливым было то время в его раннем детстве, когда он еще не знал, что папа и мама не являются его родителями, когда никто не указывал на то, что он не похож на своих польских родственников и сверстников. "Я не хотел быть евреем. Я боялся быть евреем", – признается Яков.

    adv_13 m_ar_2

    О совести. "Дядя, прощаясь в аэропорту, сказал мне: "Яков, не слушай ни ксендзов, ни раввинов – только свою совесть". Векслер напоминает, что совесть на иврите – "мацпун". Это слово однокоренное со словом "мацпен" – компас". "Совесть – это человеческий компас", – уверен он.

    adv_14 incontent_2

    Отвечая на детские вопросы, Яков Векслер вновь вспомнил о своей встрече с Мартином Борманом – немецким теологом и католическим священником, урожденным Адольфом Борманом, старшим сыном Мартина Бормана, личного секретаря Адольфа Гитлера. Их вместе снимали для документального кино на территории бывшего концлагеря Биркенау, и, по замыслу режиссера, сойдясь, они должны были пожать друг другу руки. Яков отказался это делать, пока Борман-младший не принесет извинений за преступления его отца. Режиссер был в недоумении, он считал, что два католических священника всегда готовы к прощению. И тогда Векслер-Вашкинель, по его словам, сказал: "Я здесь не священник. Я здесь ребенок евреев, которых в эту землю втоптали".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Яковом Векслером

    adv_15 m_ar_3

    adv_16 incontent_3

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    adv_17 m_ar_4

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_18 incontent_4

    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 16 Сентября 2022
    "Не делай то, что тебе противно". Дима Конрадт в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 2 Сентября 2022
    "Всю жизнь рассказываю байки фотоаппаратом". Сергей Максимишин в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 19 Августа 2022
    "Совесть умеет выпрямлять позвоночник". Чулпан Хаматова в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 5 Августа 2022
    "Каждый день – это день счастья". Александр Ханин в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:42 "ХАМАСники и командирша": учительница старших классов подозревается в неуставных отношениях с учениками
    08:25 Российские СМИ: в результате обстрела Херсона украинскими военными погибли мирные граждане
    08:10 Коронавирус в мире 7 октября 2022 года: примерно 626 млн заразились, около 6,6 млн умерли. Статистика по странам
    07:37 Опрос "Mаарива": блок Нетаниягу впервые набирает 61 мандат, Шакед приближается к электоральному барьеру
    06:06 Командование армии США объявило о ликвидации еще двух лидеров ИГ на севере Сирии
    05:59 Прогноз погоды на 7 октября: понижение температура, переменная облачность, местами дожди
    23:43 Пентагон подтвердил ликвидацию в Сирии одного из лидеров "Исламского государства"
    22:42 Глава "Мосада": "Хизбалла" пойдет на провокации, если договора по морским границам с Ливаном не будет
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5