"Совесть – это человеческий компас". Яков Векслер в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Яков Векслер – польский еврей, родившийся в 1943 году в гетто, выращенный польской семьей, ставший ксендзом Ромуальдом Вашкинелем, в возрасте 35 лет узнавший, что он еврей, и благославленный своим учителем Папой Римским Иоанном Павлом II на то, чтобы "заново обрести свои корни". Он репатриировался в Израиль, работает в "Яд Вашем". В феврале 2019-го, в возрасте 76 лет Яков прошел бар-мицву в присутствии бывшего главного раввина Израиля, бывшего главного раввина Франции и главного раввина Польши.

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6620 поляков удостоены звания "праведников мира" за спасение еврейских жизней в годы немецкой оккупации. Это примерно треть от общего числа "праведников мира", по данным музея "Яд Вашем". Среди них имена приемных родителей Якова – Эмилии и Петра Вашкинель.

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Первая передача с Яковом Векслером была записана в 2019 году.

Векслер говорит, что вся его жизнь является свидетельством присутствия Бога Израиля. Но в то же время считает, что самым счастливым было то время в его раннем детстве, когда он еще не знал, что папа и мама не являются его родителями, когда никто не указывал на то, что он не похож на своих польских родственников и сверстников. "Я не хотел быть евреем. Я боялся быть евреем", – признается Яков.

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О совести. "Дядя, прощаясь в аэропорту, сказал мне: "Яков, не слушай ни ксендзов, ни раввинов – только свою совесть". Векслер напоминает, что совесть на иврите – "мацпун". Это слово однокоренное со словом "мацпен" – компас". "Совесть – это человеческий компас", – уверен он.

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Отвечая на детские вопросы, Яков Векслер вновь вспомнил о своей встрече с Мартином Борманом – немецким теологом и католическим священником, урожденным Адольфом Борманом, старшим сыном Мартина Бормана, личного секретаря Адольфа Гитлера. Их вместе снимали для документального кино на территории бывшего концлагеря Биркенау, и, по замыслу режиссера, сойдясь, они должны были пожать друг другу руки. Яков отказался это делать, пока Борман-младший не принесет извинений за преступления его отца. Режиссер был в недоумении, он считал, что два католических священника всегда готовы к прощению. И тогда Векслер-Вашкинель, по его словам, сказал: "Я здесь не священник. Я здесь ребенок евреев, которых в эту землю втоптали".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Яковом Векслером

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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