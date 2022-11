"Судьба – контракт на уровне души". Юрий Наумов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Юрий Наумов – гитарист, композитор и поэт, родившийся в России, более 30 лет живущий в США, неоднократно выступавший с концертами в Израиле.

Так получилось, что сквозным вопросом передачи стал вопрос: "Что это значит – уметь отдавать и уметь получать? Почему это надо уметь?" К этой теме Юрий возвращался все время, отвечая на другие вопросы.

На детские вопросы Наумов отвечает подолгу, зачастую возникает ощущение, что отвечает он сам себе, возвращаясь к тому, о чем размышлял и ранее.

Например, при ответе на детский вопрос о том, что такое "плохая энергия", он начинает с упоминания песни "The End" из последнего альбома The Beatles "Abbey Road". Эта песня, завершающая альбом, заканчивается словами "And in the end, the love you take is equal to the love you make" ("В конце концов та любовь, которую ты получаешь, эквивалентна той любви, которую ты отдаешь"). "В начале – не факт. Но в конце всё сторицей вернется", – поясняет Юрий Наумов. И только потом уже переходит собственно к ответу: "Плохая энергия – это когда идет нарушение этого баланса. Когда либо через прямой вампиризм энергетический, либо просто через невнимание происходит саботаж этого танца энергии".

