adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
25 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.442 ₪ 3.435 ₪
Иерусалим:
18 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
25 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Не делай то, что тебе противно". Дима Конрадт в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Дима Конрадт – известный фотограф, недавно репатриировавшийся в Израиль из России и считающий, что "самые значительные вещи невозможно обозначить словом".

    adv_11 m_ar_1

    "Я занимаюсь специфической, но документальной фотографией", – говорит он.

    Конрадт не категоричен. Еще о профессии: "Не фанатично придерживаюсь точки зрения, что фотография – это отпечаток".

    Армянский мальчик спросил: "У вас одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?" "Миру следует сказать то, что он услышит", – полагает Дима.

    adv_12 m_ar_2

    О себе. "Не уверен, что я полностью повзрослел".

    Вопрос: "Как распознать в себе талант?" Ответ: "Иди от противного: не делай то, что тебе противно".

    adv_13 incontent_1

    См. работы Д.Конрадта.

    adv_14 m_ar_3

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Конрадтом

    adv_15 incontent_2

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    adv_16 m_ar_4

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_17 incontent_3

    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 2 Сентября 2022
    "Всю жизнь рассказываю байки фотоаппаратом". Сергей Максимишин в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 19 Августа 2022
    "Совесть умеет выпрямлять позвоночник". Чулпан Хаматова в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 5 Августа 2022
    "Каждый день – это день счастья". Александр Ханин в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 29 Июля 2022
    "Не говорите красиво, но думайте по-доброму". Ефим Шифрин в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:52 Президент Чили отказался принимать верительные грамоты посла Израиля
    07:17 Коронавирус в мире 16 сентября 2022 года: свыше 616 млн заразились, более 6,5 млн умерли. Статистика по странам
    06:04 Ханийя в интервью RT сообщил, что ХАМАС впервые передал "специальное послание" Путину
    05:53 Прогноз погоды на 16 сентября: среднесезонная температура, малооблачно
    23:50 Зеленский сообщил об обнаружении в Изюме массовых захоронений
    22:20 Теракт в поселке Кармель: студент был ранен, когда находился в здании йешивы
    22:01 Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси собирается в выходные посетить Армению
    20:54 МАГАТЭ приняло резолюцию, требующую от России освободить Запорожскую АЭС
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5