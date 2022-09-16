"Не делай то, что тебе противно". Дима Конрадт в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Дима Конрадт – известный фотограф, недавно репатриировавшийся в Израиль из России и считающий, что "самые значительные вещи невозможно обозначить словом".

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"Я занимаюсь специфической, но документальной фотографией", – говорит он.

Конрадт не категоричен. Еще о профессии: "Не фанатично придерживаюсь точки зрения, что фотография – это отпечаток".

Армянский мальчик спросил: "У вас одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?" "Миру следует сказать то, что он услышит", – полагает Дима.

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О себе. "Не уверен, что я полностью повзрослел".

Вопрос: "Как распознать в себе талант?" Ответ: "Иди от противного: не делай то, что тебе противно".

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См. работы Д.Конрадта.

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Конрадтом

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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