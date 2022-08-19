"Совесть умеет выпрямлять позвоночник". Чулпан Хаматова в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Чулпан Хаматова – актриса, одна из из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь". Вскоре она представит в Израиле музыкально-поэтический спектакль "Орфей".

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О том, что такое совесть. "Совесть – девушка хитрая... Совесть умеет спасать от страха и выпрямлять позвоночник".

Рассуждая о смерти и религиозном отношении к жизни и смерти, она говорит: "Может быть это некий эксперимент? Создали нам условия: посадили нам деревья, в пруды, озера, моря, океаны налили воды, разукрасили всё это цветными кисточками – птиц невероятных, кошек, собак, тигров, волков, львов, жирафов, слонов, небо разукрасили, солнце нам дали, нам дали даже дар писать музыку и стихи и рисовать картины – а мы всё воюем".

Отвечает на вопрос "Зачем люди воюют?" так: "Глупые, бездарные взрослые, в основном дяди, прикрывают слабость своей личности".

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Об умении отдавать и получать: "Отдавать и получать надо уметь для того, чтобы не было войн. Чтобы мир был разноцветным и красочным..."

При ответе на просьбу сказать одним словом о том, о чем думает всю свою жизнь, останавливает выбор на слове "страх". При этом говорит: "Стараюсь ошибаться как можно больше, чтобы перестать бояться ошибаться".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Чулпан Хаматовой

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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Чулпан Хаматова станет проводником в волшебный мир поэзии

Маленькая женщина с большим сердцем, сильным характером и ярким талантом говорит со сцены стихами о безусловности добра и необходимости свободы, о ценности жизни и милосердии, о мире и надежде… С 9 по 14 сентября израильских театралов и любителей поэзии ждет удивительная встреча с актрисой Чулпан Хаматовой в музыкально-поэтическом спектакле "Орфей". Стихи, эссе и отрывки из произведений Юрия Левитанского, Иосифа Бродского и Марины Цветаевой прозвучат в сопровождении арфы Александра Болдачева.

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"Орфей" – это дуэт, в котором музыка дополняет слово, а слово музыку. Партнером Хаматовой в этом спектакле стал Александр Болдачев, один из ведущих исполнителей на арфе, импровизатор, дирижер, аранжировщик и композитор с индивидуальным стилем, основатель Цюрихского арфового фестиваля и инициатор Всемирного дня арфы.

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Стихи и музыку для своей постановки актриса и музыкант выбирали сердцем. Это спектакль-монолог, спектакль-душа: тихий, тонкий, полный трепета, музыки и поэзии. Для одних он станет манифестом, для других – исповедью. А кому-то подарит надежду на мир, в котором гармония слова и музыки важнее битв и борьбы, а искусство – выше любых границ.

Чулпан Хаматова – камертон поколения, разноплановая, чуткая и умная актриса, хотя правильнее было бы назвать ее большим артистом. Ее роли в кино и в театре поражают своей достоверностью. Созданные ею образы всегда правдивы и неодносложны.

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Она ворвалась в российское кино яркой и мощной кометой. На 3-м курсе ГИТИСа Чулпан начала сниматься, и уже после первого своего фильма ("Время танцора" Вадима Абдрашитова) получила известность и номинацию на премию "Ника". Роль Риты в картине Валерия Тодоровского "Страна глухих" стала для Хаматовой поистине звёздной – и зрители, и критики признали её одной из самых талантливых молодых актрис российского кинематографа.

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Сегодня фильмография Чулпан Хаматовой насчитывает больше 50 фильмов и сериалов, среди которых есть работы с лучшими кинорежиссерами эпохи: "Лунный папа" Бахтияра Худойназарова, "72 метра" и "Гибель империи" Владимира Хотиненко, "Гарпастум" и "Бумажный солдат" Алексея Германа-младшего, "Дети Арбата" Андрея Эшпая, "Доктор Живаго" Александра Прошкина. Хаматова также много снималась за рубежом, самый известный из ее "западных" фильмов – трагикомедия "Гуд бай, Ленин", получившая несколько наград на международных кинофестивалях. Сама актриса тоже не раз становилась лауреатом престижных кино- и театральных премий – "Хрустальная Турандот", "Кинотавр", "Золотой орел", "Ника".

Однако кинематографу Хаматова больше предпочитает театр, объясняя это тем, что в нем между зрителями и сценой отсутствует стена. Чулпан выступала на сценах разных театров в Москве, а в 1998 году молодую актрису пригласили в легендарный "Современник". В феврале 2011 года в этом театре состоялась премьера спектакля "Враги: история любви" режиссера Евгения Арье по одноимённому роману Исаака Башевиса Зингера, где Чулпан сыграла одну из главных ролей. Обширный репертуар в "Современнике" не мешал актрисе принимать участие в постановках других московских театров – "Гоголь-центра", Театра Наций, МХТ им. Чехова, Театра Луны.

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В марте 2022 года Чулпан Хаматова переехала на ПМЖ в Латвию, и режиссер Алвис Херманис пригласил её присоединиться к труппе Нового Рижского театра. Мировая звезда Херманис считает Хаматову "актрисой номер один" в России и раньше уже делал с ней два спектакля – "Рассказы Шукшина" и "Горбачев".

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В середине июня Чулпан впервые вышла на сцену Нового Рижского театра с премьерой моноспектакля под названием Post Scriptum – "о совести, сознании и подсознании России". Основой для этой постановки Херманиса стала запрещенная цензурой глава из романа Достоевского "Бесы" и материал журналистки Анны Политковской о событиях "Норд-Оста". В новом сезоне Рижский театр покажет ещё один спектакль с Чулпан Хаматовой, который уже начал готовить выдающийся режиссёр Дмитрий Крымов.

Но Хаматова – не только талантливая актриса, которая много играет в театре и снимается в кино. Она также активный общественный деятель. В 2005 году она стала одним из учредителей фестиваля-школы современного искусства . В 2006 году Чулпан и её партнерша по фильму "Страна глухих" Дина Корзун стали соучредителями известного благотворительного фонда "Подари жизнь". Благодаря деятельности этой организации были собраны колоссальные суммы для помощи 73 тысячам детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Хаматова не оставляет эту работу и сейчас, как всегда всеми силами помогая фонду.

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Пробуждать в людях слух, чуткость, музыку любви, надежды и утешения стало сутью творчества и жизни Чулпан Хаматовой.

Музыкально-поэтический спектакль "Орфей" с участием Чулпан Хаматовой и Александра Болдачева можно будет посмотреть в разных городах Израиля:

Пятница, 9 сентября 2022 г., в 20:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, Большой зал

Воскресенье, 11 сентября 2022 г., в 20:00 – Хайфа, зал "Раппопорт"

Понедельник, 12 сентября 2022 г., в 20:00 – Тель-Авив, зал "Бейт а-хаяль"

Вторник, 13 сентября 2022 г., в 20:00 – Иерусалим, театр "Иерушалаим", зал "Генри Краун"

Среда, 14 сентября 2022 г., в 20:00 – Ашдод, Центр сценических искусств

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