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    Досуг

    "Почерк делает время". Ян Раухвергер в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Ян Раухвергер – художник, полагающий, что функция художника – учить видеть.

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    "Художник косноязычен, – говорит он. – Нужно вырывать язык художнику, чтобы лишнее не болтал. Пусть картины ковыряет".

    12-летняя девочка спросила: "Что такое почерк художника?" "Почерк делает время", – отвечает Раухвергер, предупреждая об опасности заковать себя в цепи "своего почерка".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Яном Раухвергером

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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