"Почерк делает время". Ян Раухвергер в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Ян Раухвергер – художник, полагающий, что функция художника – учить видеть.
"Художник косноязычен, – говорит он. – Нужно вырывать язык художнику, чтобы лишнее не болтал. Пусть картины ковыряет".
12-летняя девочка спросила: "Что такое почерк художника?" "Почерк делает время", – отвечает Раухвергер, предупреждая об опасности заковать себя в цепи "своего почерка".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Яном Раухвергером
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
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