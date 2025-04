Сын Ринго Старра уволен из группы The Who после почти 30 лет в качестве барабанщика

Зак Старки, сын барабанщика The Beatles Ринго Старра и сам профессиональный барабанщик, покинул группу The Who, в которой играл на ударных с 1996 года. В официальных комментариях представителей знаменитого британского ансамбля утверждается, что расставание произошло по обоюдному согласию, однако источники, близкие к The Who, рассказывают, что это не вполне соответствует действительности.

На выступлении в Альберт-Холле 30 марта фронтмен проекта и один из его отцов-основателей, 81-летний Роджер Долтри, несколько раз прямо со сцены критиковал барабанщика, даже отказавшись петь одну из композиций, поскольку он "должен слышать гармонию, но вместо этого слышит только барабаны: бум, бум, бум!"

Сам Зак Старки прокомментировал инцидент спустя несколько дней, сказав в интервью Rolling Stone, что он "удивлён и опечален" тем, что музыканты The Who предъявили претензии к его игре, учитывая, что он сотрудничал с ансамблем на протяжении 29 лет.

В ближайшие месяцы музыкант собирается уделить больше внимания семье, дописать автобиографию, а также выпустить альбом супергруппы Mantra of the Cosmos, в которой, помимо него, играют Ноэль Галлахер из Oasis и Шон Райдер из Happy Mondays.

Почти 60-летний Зак Старки – старший сын Ринго Старра, уже в конце 1970-х годов решивший пойти по стопам отца. В его творческом послужном списке – многочисленные записи и выступления с The Who, Oasis, гитаристом Джонни Марром и его проектом The Healers, группами The Semantics и The Lightning Seeds. Кроме того, Старки построил звукозаписывающую студию и основал музыкальный лейбл на Ямайке, выпускающий музыку регги.