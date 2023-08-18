"Творчество всегда через муки". Игорь Царьков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Игорь Царьков – ученый, диссидент, бизнесмен, ставший учителем физики и астрономии в подольской школе №29 и создавший уникальный научный комплекс для школьников. 27 июня этого года на околоземную орбиту был запущен космический телескоп "УмКА-1", созданный его учениками.

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Говоря о своей модели идеальной школы, Царьков говорит о необходимости привить в ней демократическую культуру – "удобную, комфортную, бесконфликтную, гуманную". В то же время сам он является сторонником меритократии ("власти достойных"). Игорь рассказывает, что по сути участвовал в создании "школы в школе" – школьного научного общества, которое выросло в цифровую школу проектных технологий.

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Отвечая на вопрос "Какое самое важное качество человека?", он говорит: "Хочется сказать, что честность. Но, скорее всего, доброта".

Рассуждая о творческих процессах, он приходит к выводу: "Творчество всегда через муки".

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Называя себя "воинственным атеистом" и в то же время признавая ценность веры для выживания человеческого рода, Царьков говорит: "Я служу не Богу, я служу людям".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Игорем Царьковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].