"Средоточие абсолютной красоты". Андрей Макаревич в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Андрей Макаревич – музыкант, поэт, художник, телеведущий, основатель рок-группы "Машина времени".
О судьбе. "Есть элемент везенья. Кого-то ангелы любят больше, кого-то – меньше".
Что такое национальность? "Порода такая".
Что такое Бог? "Для меня это средоточие абсолютной красоты".
Автор благодарит Илону Левински (Bard Productions) за помощь в организации этого интервью.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Макаревичем
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
"Наша задача – быть счастливыми". Владимир Раевский в передаче "Детский недетский вопрос"
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