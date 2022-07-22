"Средоточие абсолютной красоты". Андрей Макаревич в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Андрей Макаревич – музыкант, поэт, художник, телеведущий, основатель рок-группы "Машина времени".

adv_11 m_ar_1

О судьбе. "Есть элемент везенья. Кого-то ангелы любят больше, кого-то – меньше".

Что такое национальность? "Порода такая".

Что такое Бог? "Для меня это средоточие абсолютной красоты".

adv_12 m_ar_2

Автор благодарит Илону Левински (Bard Productions) за помощь в организации этого интервью.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Макаревичем

adv_13 incontent_1

adv_14 m_ar_3

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

adv_15 incontent_2