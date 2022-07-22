adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.455 ₪ 3.518 ₪
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Средоточие абсолютной красоты". Андрей Макаревич в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Андрей Макаревич – музыкант, поэт, художник, телеведущий, основатель рок-группы "Машина времени".

    adv_11 m_ar_1

    О судьбе. "Есть элемент везенья. Кого-то ангелы любят больше, кого-то – меньше".

    Что такое национальность? "Порода такая".

    Что такое Бог? "Для меня это средоточие абсолютной красоты".

    adv_12 m_ar_2

    Автор благодарит Илону Левински (Bard Productions) за помощь в организации этого интервью.

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Макаревичем

    adv_13 incontent_1

    adv_14 m_ar_3

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_15 incontent_2

    adv_16 m_ar_4

    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 1 Июля 2022
    "Наша задача – быть счастливыми". Владимир Раевский в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 24 Июня 2022
    "Живём ради жизни. И умираем ради жизни". Юрий Рост в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 17 Июня 2022
    "Почерк делает время". Ян Раухвергер в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 10 Июня 2022
    "Свобода – это право на самого себя". Виталий Манский в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:42 Опрос "Mаарива": Нетаниягу снова теряет возможность сформировать коалицию
    07:15 Около Кфар-Сабы погиб молодой мужчина, ехавший на электровелосипеде
    07:06 Коронавирус в мире 22 июля 2022 года: почти 573 млн заразились, около 6,4 млн умерли. Статистика по странам
    06:17 Названо имя мужчины, погибшего во время вечеринки в Кармей Йосеф
    06:10 Президентом Индии избрана Драупади Мурму
    06:03 Прогноз погоды на 22 июля: среднесезонная температура, переменная облачность
    05:55 SOHR назвал цели, которые атаковал ЦАХАЛ под Дамаском
    02:44 Сирийские СМИ: ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям около Дамаска
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5