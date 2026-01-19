x
19 января 2026
19 января 2026
Культура

Умер Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма "Король Лев"

США
время публикации: 19 января 2026 г., 06:42 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 06:49
Умер Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма "Король Лев"
AP Photo/Bilal Hussein

Американский режиссер, сценарист и аниматор Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма "Король Лев" (1994), умер в возрасте 76 лет, сообщает издание Variety.

Аллерс был ключевой фигурой "диснеевского ренессанса", работал над фильмами "Русалочка", "Аладдин", "Красавица и чудовище", "Сезон охоты", был одним из режиссеров мультипликационного фильма "Король Лев".

Причина смерти официально не объявлялась.

