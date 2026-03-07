x
Ближний Восток

Перехвачены БПЛА, летевшие в сторону нефтяного месторождения на востоке Саудовской Аравии

время публикации: 07 марта 2026 г., 01:54 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 02:00
Шайба – гигантское нефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии
AP Photo/Bruce Stanley

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате четырех беспилотников, запущенных в направлении нефтяного месторождения Шайба, расположенного на востоке страны.

Шайба – гигантское нефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии. Расположено в восточной части Восточной провинции, около города Шейба. Открыто в 1968 году. Освоение началось в 1998 году. Геологические запасы нефти – 2,9 млрд тонн, природного газа – 706 млрд м³. Оператором месторождения является саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco.

В прошлом этот объект неоднократно пытались атаковать йеменские хуситы.

