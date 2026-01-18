Режиссёр Джафар Панахи заявил, что режим Хаменеи "не сможет удержать власть" в Иране

Иранский режиссёр-диссидент Джафар Панахи в интервью The Guardian заявил, что после жестокого подавления новой волны протестов власти Ирана не смогут сохранить контроль над обществом. По словам Панахи, в нынешней ситуации "невозможно, чтобы это правительство удержалось", а руководители страны, как он считает, понимают неизбежность краха и действуют так, будто готовы довести страну "до полного коллапса".

Панахи связал масштаб насилия с почти полным отключением интернета, введённым в стране на прошлой неделе, назвав это признаком подготовки к массовому кровопролитию. На фоне протестов, вызванных ухудшением экономической ситуации, в публикациях со ссылкой на сообщения из Ирана и правозащитников говорится о тысячах погибших. Панахи говорит, что даже он не ожидал таких масштабов разгона протестов.

Комментируя звучащие на протестах призывы в поддержку наследника шаха, принца Резы Пехлеви, Панахи подчеркнул, что будущее страны должны определить сами иранцы через референдум после переходного периода.

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, Джафар Панахи сейчас находится в США в рамках промо-тура своей картины "Простая случайность", которая номинирована на "Оскар" в иностранной категории. В декабре 2025 года стало известно, что режиссера на родине заочно приговорили к году тюрьмы по обвинению в "пропаганде против политической системы", однако он заявил о намерении вернуться в Иран.