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    Досуг

    "Живём ради жизни. И умираем ради жизни". Юрий Рост в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Юрий Рост – фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий. "Почётный житель Чистых прудов", который всегда хочет домой.

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    Из ответов Роста на детские вопросы.

    "Человек воюет, потому что он так устроен. Это ошибка Бога".

    Что такое Бог? "Ребенок ищет себя в себе".

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    "Черно-белая фотография – слово. Цвет отвлекает от существа человека".

    "Мы живём ради жизни. И умираем ради жизни".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юрием Ростом

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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