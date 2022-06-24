"Живём ради жизни. И умираем ради жизни". Юрий Рост в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Юрий Рост – фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий. "Почётный житель Чистых прудов", который всегда хочет домой.
Из ответов Роста на детские вопросы.
"Человек воюет, потому что он так устроен. Это ошибка Бога".
Что такое Бог? "Ребенок ищет себя в себе".
"Черно-белая фотография – слово. Цвет отвлекает от существа человека".
"Мы живём ради жизни. И умираем ради жизни".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юрием Ростом
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
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