Неделя в кино: Тим Бертон, Джесси Айзенберг и Адам Броуди отметят Новый год в Хайфе

Канун и первые дни нового года в этот раз обещают стать настоящим праздником для израильских киноманов. Во-первых, в последние дни 2024 года в Иерусалиме пройдет фестиваль еврейского кино с премьерами мировых хитов. Во-вторых, Хайфский кинофестиваль (пройдет с 31 декабря по 11 января) наконец-то объявил программу.

Вообще-то смотр должен был состояться традиционно в дни праздника Суккот, но из-за войны с Хизбаллой и постоянными обстрелами города его пришлось отложить на Новый год. Фильм открытия фестиваля в этом году – номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар" от Германии "Семя священной смоковницы" Мухаммада Расулофа, иранского режиссера-оппозиционера, который за премьеру этой картины в Каннах был приговорен режимом аятолл к 8 годам тюремного заключения и избиению плетьми. Расулофу удалось бежать из Ирана и даже презентовать свою картину лично. "Семя священной смоковницы" – драма о семье судьи Революционного суда Ирана, которая происходит на фоне протестов 2022 года, вспыхнувших после убийства Махсы Амини за неправильное ношение хиджаба. Иман получает повышение прямо накануне протестов и вынужден круглые сутки, не особо разбираясь, подписывать приговоры арестованным протестующим. Поначалу Имана (Миссаг Зарех) мучают угрызения совести. Его любящую жену Наджме (Сохейла Голестани) не очень волнуют тревоги мужа, ведь теперь, когда он выполняет такую ответственную работу, семье могут дать квартиру побольше. А дочерям – студентке Резван и подростку Сане – уже давно пора иметь собственные отдельные комнаты. Но девочек больше беспокоят видео об избиении протестующих в соцсетях и их крики за окнами тесной квартирки, из которой родители запретили им выходить, чтобы не было соблазна присоединиться к протестующим друзьям. "Семя священной смоковницы" – сложное исследование эволюции Имана из человека сомневающегося в одержимого и безжалостного. И не менее мучительного пути, который придется пройти Наджме. Этот совсем не новогодний фильм, поэтому покажут его не в день открытия, а 2 января.

31 декабря организаторы смотра обещают новогоднее представление на площади перед фестивалем и целый день показов, среди которых самые яркие премьеры – "Лучший" от режиссера Майкла Грейси по биографии поп-певца Робби Уильямса и "Шоу субботним вечером" Джейсона Райтмана о том, как в 1975 году готовилась премьера культового американского комик-шоу "Saturday night live". А для поклонников Тима Бертона (чей фильм "Битлджус, Битлджус" стал неожиданным хитом 2024 года) в 22.00 начнется костюмированное представление по мотивам культовой ленты "Кошмар перед Рождеством". Приходить приглашают в костюмах из любимых фильмов самого хулиганского режиссера современности.

Среди премьер фестиваля сразу несколько фильмов, на которые важно обратить внимание. Во-первых, это, конечно, программа "Победители премий", в которой представлены картины, получавшие награды международных кинофестивалей в этом году. Часть из них выйдут в широкий израильский прокат, а часть вряд ли удастся увидеть вне фестиваля, но жаль пропустить. Пожалуй, главной моей рекомендацией будет фильм "Sterben" немецкого режиссера Маттиаса Гласнера, который получил приз "Серебряный медведь" Берлинскале за лучший сценарий. Гласнер написал эту историю по мотивам собственной утраты – когда ушел его отец. Этот фильм – история членов одной семьи, единственной точкой пересечения которых становится нелюбовь. Пожилые родители, измученные друг другом и деменцией отца, старший сын, дирижер Том (Ларс Айдингер), пытающийся спрятаться от собственной неустроенности в репетициях, его вечно пьяная сестра в поисках хоть кого-то небезразличного, близкий друг Тома, который пытается отстоять право просто уйти. Гласнер неслучайно назвал свой фильм "Sterben" – умирание, хоть эта тема и является своеобразным табу в кинематографе (не считая, конечно, боевиков, детективов и триллеров, но там смерть – жанровая декорация). Умирать в кино можно либо героем, сражающимся с врагом или болезнью, либо от старости, осознавая, что жизнь прожита. Фильм Гласнера не про смерть как факт, а про умирание как мучительную неспособность научиться жить.

Еще одна картина исключительно фестивального формата – обладатель "Золотой ветви" Каннского кинофестиваля за дебют "Арман" от внука Ингмара Бергмана Хальвдана Ульмана Тёнделя. Главная героиня картины Элизабет (невероятная роль Ренаты Реильсве) спешит в школу своего сына. Арман вроде бы напал на одноклассника в туалете и даже пытался его изнасиловать. Родители пострадавшего мальчика требуют самого страшного наказания. Мать-одиночка Элизабет пытается противостоять их какому-то уж очень экзальтированному напору. В чем-то "Арман" напоминает первую часть "Монстров" Хирокадзу Кореэда, в которой мать тоже пытается отстаивать своего ребенка, сгибаясь под напором безжалостного общественного устройства. "Арман" по-настоящему яркий дебют Тенделя, который удачно смешивает драму с абсурдизмом.

Еще одна лента, за которую прочат актерский "Оскар" Эдриану Броуди, – "Бруталист" Брейди Корбета, получивший "Золотого льва" за режиссуру, приз ФИПРЕССИ и молодежного жюри в Венеции. "Бруталист" – история выжившего в Холокосте Ласло Тота из Венгрии, которому удается перебраться в США и попытаться выстроить свою жизнь заново. Талантливый архитектор, Ласло получает грандиозный заказ от американского магната, его жена, которую он считал погибшей в лагерях, оказывается жива. Казалось бы, уже в конце первого часа этой картины наступает сложный, но безоговорочный хэппи-энд. Но фильм не о выжившем в Холокосте, а о выживании после. И о том, что грандиозный проект одаренного художника может стать для него новой пыткой. Кстати, фильм Корбета открывает 28 декабря фестиваль еврейского кино в Иерусалиме. Там же (и на Хайфском фестивале тоже) покажут картину "Настоящая боль" Джесси Айзенберга, поставленную по его собственному автобиографическому сценарию. Главные герои картины – двоюродные братья Дэвид (Айзенберг) и Бенджи (Киран Калкин, который уже получил за роль в этом фильме номинацию на "Золотой глобус"). После смерти бабушки они отправляются в Польшу, чтобы понять, как она жила и от чего бежала в годы нацистской оккупации. Это уже второе роудмуви на тему Холокоста в 2024 году. Первое было представлено на Берлинале – "Сокровище" Юлии фон Хайнц со Стивеном Фраем в роли выжившего в Холокосте, которого дочь (Лина Данэм) заставляет поехать с ней в Польшу. "Сокровище" получился прямолинейно сентиментальной, хоть и очень искренней лентой. А вот Айзенберг решил рассказать свою историю в жанре комедийной драмы. И, кажется, сделал правильный выбор – фильм получил высокие оценки жюри разных премий и критиков. И, наконец, фильм, который нужно обязательно посмотреть русскоязычному зрителю, потому что он многое объясняет о том, как Россия превратилась в озлобленного, угрюмого монстра, угрожающего миру ядерной бомбой. "Лимонов" Кирилла Серебренникова – история становления русского Джокера, поэта, писателя и идеолога нацболов, поддержавшего аннексию Крыма и основатель партии "Другая Россия", которую в самой же России запретили. Подробнее об этом фильме Newsru писал в репортаже с Каннского кинофестиваля.

Билеты на Хайфский смотр обычно раскупают очень быстро. Всего в программе фестиваля десятки лент. Изменения произойдут в конкурсе израильского кино, из-за графика кинотеатральных премьер проектов.В Хайфе также должна была пройти израильская премьера картины Дани Розенберга "О собаках и людях", посвященная событиям 7 октября, представлявшая Израиль на Венецианском кинофестивале. Но от этого смотр не стал менее интересным, а Новый год в Хайфе теперь не только Праздник праздников, но и праздник кино.

Обзор подготовила Алина Ребель