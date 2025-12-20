Актер Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова народной артистки РФ Юлии Рутберг.

Рутберг уточнила, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.

Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова.

После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. Был занят в спектаклях "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.

Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей – Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.

В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013 году стал народным артистом России. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.