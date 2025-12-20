Туристы в Риме будут платить, чтобы увидеть знаменитый фонтан Треви

Туристы в Риме вскоре будут обязаны платить входной сбор в размере 2 евро, если они захотят увидеть знаменитый фонтан Треви вблизи. Таким образом городские власти надеются снизить "хаотичные туристические потоки".

Новое ограничение для посетителей, желающих посмотреть на памятник в стиле барокко, вступит в силу с 1 февраля 2026 года, сообщает ВВС.

Собранные средства будут поступать в городской бюджет для оплаты расходов на содержание фонтана и обслуживание там посетителей. Город рассчитывает получать 6,5 млн евро в год только от платы за посещение фонтана.

Сбор за посещение фонтана Треви является частью новой тарифной системы для некоторых музеев и памятников в столице Италии.

Доступ к ряду объектов, которые в настоящее время взимают плату за вход, станет бесплатным для жителей Рима.