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    Досуг

    "Прислушиваться к страшилкам, прячущимся в голове". Алексей Кортнев в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Алексей Кортнев – певец и музыкант, актер, сценарист, композитор, автор-исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы "Несчастный случай".

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    Передача была построена на детских вопросах по тексту песни Кортнева "Слезы мужчин".

    На вопрос трехлетнего мальчика "Кто я?" он отвечает: "Папа многодетный, в первую очередь".

    Отвечая на детские вопросы, Кортнев рассказывает, почему нужно прислушиваться к "страшилкам, прячущимся в голове", и о том, что и ему иногда хочется плакать, когда другие смеются. Он согласен с теми, кто считает, что добро важнее справедливости. А еще говорит, что на вранье основана человеческая цивилизация и доказывает это на примерах.

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    В Бога Кортнев не верит. "Бог" для него – одно из слов, "наиболее удобных кирпичей для сложения стены" текстов песен.

    Автор благодарит Илону Левински (Bard Productions) и Лику Длугач за помощь в организации этого интервью.

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Кортневым

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    "Слёзы мужчин". Алексей Кортнев, "Несчастный случай"

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