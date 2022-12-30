Уметь нести гирю. Сергей Пархоменко в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Сергей Пархоменко – издатель, журналист, радиоведущий, политический обозреватель, основатель журнала "Итоги", один из инициаторов и координаторов проекта "Последний адрес" и сообщества "Диссернет". Разговор был записан в тель-авивском музее АНУ.

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Отвечая на детские вопросы, Пархоменко напоминает об одном полезном навыке (чтобы услышать совесть) – умении оставаться одному.

Выбирая умение в качестве подарка мальчику, он говорит про умение "нести гирю" и рассказывает историю про подарок, который однажды решил сделать его отец.

Определение успеха для Пархоменко звучит просто: "Это когда тебе благодарны".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Пархоменко

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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