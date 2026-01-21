x
21 января 2026
21 января 2026
21 января 2026
21 января 2026
Культура

Израильский комик Гай Хохман сообщил об отмене выступления в Нью-Йорке из-за пропалестинской акции

США
Канада
Акции протеста
время публикации: 21 января 2026 г., 05:08 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 05:48
Израильский комик Гай Хохман сообщил об отмене выступления в Нью-Йорке из-за пропалестинской акции
Фото: Noi Arkobi. Wikipedia

Израильский комик и блогер Гай Хохман сообщил подписчикам об отмене своего выступления в Нью-Йорке, пишет Ynet. По его словам, шоу не состоялось из-за пропалестинской демонстрации возле клуба, где должна была пройти программа.

Хохман написал, что протестующие перекрыли вход, а полиция приняла решение не разрешать проведение мероприятия. Дословно Хохман описал это так: "Сукины дети блокируют вход. Полиция решила не разрешать шоу".

Ранее Гай Хохман писал о том, что пропалестинские активисты пытались не пустить его в Канаду, но после шестичасовой задержки на морозе ему все-таки удалось проехать и выступить. "Мы грелись смехом, внутри было 400 израильтян. Вот что значит победа", – говорил он накануне.

