Израильский комик Гай Хохман сообщил об отмене выступления в Нью-Йорке из-за пропалестинской акции

Израильский комик и блогер Гай Хохман сообщил подписчикам об отмене своего выступления в Нью-Йорке, пишет Ynet. По его словам, шоу не состоялось из-за пропалестинской демонстрации возле клуба, где должна была пройти программа.

Хохман написал, что протестующие перекрыли вход, а полиция приняла решение не разрешать проведение мероприятия. Дословно Хохман описал это так: "Сукины дети блокируют вход. Полиция решила не разрешать шоу".

Ранее Гай Хохман писал о том, что пропалестинские активисты пытались не пустить его в Канаду, но после шестичасовой задержки на морозе ему все-таки удалось проехать и выступить. "Мы грелись смехом, внутри было 400 израильтян. Вот что значит победа", – говорил он накануне.