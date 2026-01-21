Ноам Бетан будет представлять Израиль на "Евровидении"

Певец и автор песен 27-летний Ноам Бетан, победитель реалити-шоу "Следующая звезда для Евровидения" будет представлять Израиль на международном песенном конкурсе, который пройдет в Вене.

Ноам Бетан родился в семье репатриантов из Франции, вырос в Раанане. Музыкальную карьру начал в конце армейской службы. В 2018 году участвовал в реалити-шоу "Авив или Эяль", дошел до финала и занял третье место. В 2021 году выпустил дебютный сингл "Любовь на один день", который имел большой успех на стриминговых платформах. В марте 2023 года вышел его дебютный альбом "Над водами". В сентябре 2024 года выпустил сингл "Открываю глаза", написанный сержантом Яроном Ори Шаем, бойцом разведроты НАХАЛа, погибшим в результате резни 7 октября.

По результатам жеребьевки, представитель Израиля выступит 12 мая во второй части первого полуфинала "Евровидения".