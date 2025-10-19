Чтобы музыка продолжалась. О концерте в поддержку программы памяти Павла Кушнира

27 октября в зале музея АНУ в Тель-Авиве пройдет необычный концерт. Он объединит на одной сцене 13 выдающихся израильских музыкантов, которые сыграют свои любимые произведения – и классические, и джазовые. Причем, музыканты выступят совершенно бесплатно, а все средства от продажи билетов отправятся в стипендиальную программу имени Павла Кушнира. Благодаря этой программе юные талантливые музыканты из России, Украины и Беларуси могут учиться в европейских музыкальных учебных заведениях.

Имя Павла Кушнира не было известно миру до 28 июля 2024 года, когда он умер после сухой голодовки в СИЗО дальневосточного города Биробиджан. Ему было 39 лет. Его задержали в мае того же года за "призывы к терроризму" – а на самом деле, за видео, которые он опубликовал на ютуб-канале с пятью подписчиками. В этих видео Павел выступал против войны в Украине. После его смерти историю опубликовали мировые медиа, и оказалось, что Павел Кушнир был блистательным музыкантом, выдающимся литератором и просветителем. Он писал романы, создал серию образовательных программ о музыке на местном радио и как мог выступал против войны. О его аресте не знали правозащитники, о его таланте могли рассказать лишь те, кто слышал его лично. Он жил и выступал вдалеке от больших городов, и возможно, его смерть так и осталась бы незамеченной, если бы не случайное стечение обстоятельств.

Его смерть, как и его жизнь, стала символической. О том, как идея сохранить имя Павла Кушнира превратилась в стипендиальную программу, а затем и в серию концертов, Ольга Черномыс поговорила с главной движущей силой проекта : кинорежиссером-документалистом и продюсером Ромой Либеровым, актером Анатолием Белым и альтисткой, координатором русскоязычных программ Израильской филармонии Евгенией Орен.

Анатолий Белый: "Когда произошло это трагическое событие, когда погиб Павел, созвонились три человека: Рома из Лондона, я из Израиля и Светлана Доля, продюсер из Москвы, которая сейчас живет в Германии. Мы все в 2022 году уехали из России. Я был инициатором этого разговора, чувствовал необходимость сделать что-то в память Кушнира. Потому что меня разорвало на куски в очередной раз это варварство. Я предложил сделать концерт в память Павла Кушнира. На что Рома Либеров сказал: а у меня есть идея лучше, как мне кажется".

Рома Либеров: "Эта история связана исключительно с ощущением несправедливости произошедшего. Если какие-то гопники считают, что они могут стереть с лица земли человека и память о нем, человека при жизни недостаточно приметного – то какие в нашем распоряжении есть механизмы? Единственный механизм – созидательный. Сделать так, чтобы память сохранилась не в случайном концерте или дне памяти. Чтобы она продолжала с одной стороны, свою гражданскую работу, чтобы это имя продолжало отстаивать принципы или ценности, за которые Павел погиб. А с другой стороны, чтобы имя сохранялось в мире музыки, в котором Павел себя не успел зафиксировать так, как должен был успеть. И мне пришла в голову идея строительства стипендии имени Павла Кушнира. Молодые музыканты из России, Украины и Беларуси могут получить стипендию и поехать учиться в лучшие учебные заведения Европы. Идея сложная, кропотливая и полная скучной рутинной работы. И публичная часть ее – концерты. То, что мы делаем для зрителей, куда вкладывают свою энергию музыканты".

Анатолий Белый: "Мы сказали: "Гениально, поехали!". Действительно, часто у молодых ребят талант есть, а денег нет. Для стипендии нужен фонд, и сегодня офис этого фонда находится в Лондоне, в европейских столицах есть ребята, которые занимаются организацией А мы с Женей Орен являемся теми людьми, которые организовывают все мероприятия этого фонда в Израиле. И концерт, который пройдет 27 октября в Тель-Авиве, будет уже третьим по счету".

Рома Либеров: "Концерты проходят в Амстердаме, в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Белграде, в Тель-Авиве. При этом у нас есть всегда общий замысел. Был марафон Шопеновских мазурок, с чтением комментариев Павла. Были прелюдии Рахманинова в сочетании с музыкой Nirvana, переложенной для фортепиано, потому что Павел увлекался музыкой Курта Кобейна.

А сейчас мы делаем концерты, посвященные дню рождения Павла Кушнира, который был 19 сентября. Толя как блестящий артист, чудесный человек и мой друг является ведущим всех концертов в Израиле. А Женя как могучая движущая сила, как блестящий музыкант, как человек, который знает музыкантов, помогает всех этих людей соединить."

Евгения Орен: "В концерте участвует тринадцать музыкантов, которые выступают абсолютно безвозмездно и каждый из них это делает с радостью и от всей души. Начиная от великой пианистки Оксаны Яблонской, которая после гастролей в Италии специально приедет из Иерусалима и заканчивая юной Дарьей Бочаровой – нашей первой стипендиаткой. И вообще в этом концерте объединились несколько поколений музыкантов. Среднее поколение представлено пианистом Денисом Бурштейном, который уехал из России в 2022, и уже преподает в Иерусалимской академии музыки. Выступит и Сергей Никитюк, уникум из Одессы, великолепно совмещающий карьеру классического и джазового пианиста. Он живет в Израиле шесть лет и успел стать звездой израильской сцены. К концерту присоединились мои коллеги по израильскому филармоническому оркестру: скрипачки Саида Бар-Лев и Лиора Альтшуллер, виолончелист Яков Кашин, альтист Влад Краснов. Это великолепные музыканты, которые откликнулись и нашли время для репетиций, чтобы поддержать наших преемников, сегодняшних студентов. Будет играть и мой муж Рами Орен, прекрасный трубач, филармонист – он в том числе сыграет в дуэте с Сергеем Никитюком. Молодое поколение представит замечательный Адам Хен-Адамов, восходящая звезда мировой фортепианной сцены. Вместе с ним певица Шир Перец исполнит редкий вокальный цикл Рахманинова. Мы решили раскрасить эту программу разными инструментальными красками, чтобы показать, как нам, музыкантам, важно, чтобы музыка продолжалась. Мы ее очень любим и лично заинтересованы в этом. Но самое трогательное – это участие Дарьи Бочаровой. Она новая репатриантка, самая молодая из всех, выпускница Гнесинской музыкальной академии и наша стипендиатка. Благодаря стипендии имени Кушнира она сейчас учится в в Высшей школе музыки в Люцерне в классе Константина Лифшица. Даша специально прилетит в Тель-Авив, чтобы сыграть на этом концерте".

Анатолий Белый: "Предыдущие два концерта фонда были довольно драматическими. Но этот концерт посвящен дню рождения Павла, и мы решили сделать его жизнеутверждающим. Я буду вести концерт, читать тексты. В этот раз, наверное, без стихов. Хочется чего-то нового, а это уже клише: "Белый будет читать стихи, что он еще умеет делать?" Ну действительно, я мало чего умею делать – не пою, не танцую... Но мы придумали другое. Каждый музыкант будет исполнять свои любимые произведения. И мы попросили всех написать несколько слов о том, что связано у них с этим произведением. Яркие воспоминания, курьезные случаи, романтические истории, или же контекст, в котором оно написано. У каждого из них есть такая история – и я буду их зачитывать. Мы хотим, чтобы все это было очень личным и привязанным к жизни".

Евгения Орен: "Программа разнообразная и интересная: Оксана Яблонская будет играть "Сицилиану" Баха\Вивальди, "Вариации на тему Сорелли" Рахманинова, Денис Бурштейн – "Маха и Соловей" из цикла "Гойески" Гранадоса. Дарья Бочарова сыграет "Игру воды" Равеля,

филармонисты исполнят струнный квинтет Мендельсона и фортепианный квартет Шумана с Денисом Бурштейном, прозвучат и другие произведения для разных ансамблей".

Рома Либеров: "Все средства со всех концертов и вообще любые средства этой программы поступают в фонд пополнения стипендий, в абсолютно прозрачную прозрачную британскую организацию, к которой каждый имеет доступ. Учредитель – фонд WE EXIST! FOUNDATION.

И каждый билет на концерт – это взнос в фонд. Стоимость не зависит от места. Вы можете купить билет за 85 шекелей. А если вам нравится то, что мы делаем и вы хотите пожертвовать – за 170 шекелей. А возможно, вы считаете, что это очень важно и хотите поддержать фонд – за 340 шекелей. Такая практика очень распространена в Великобритании и в Европе.

В этом году стипендию получило 13 молодых музыкантов. В следующем году появятся новые стипендиаты, и это накладывает на нас обязательства, мы должны их всех поддерживать.

