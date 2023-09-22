"Каждый сам кузнец своей совести". Андрей Куманин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Андрей Куманин – израильский кузнец и художник.

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В поиске ответа на вопрос "Как стать счастливым?" и говоря о собственной работе, творчестве, он приходит к простой, казалось бы, формуле: "Всё это про любовь".

"Каждый сам кузнец своей совести", – говорит Куманин.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Куманиным

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].