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    Досуг

    Подарить чувство Бога. Анатолий Белый в передаче "Детский недетский вопрос"

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    Подарить чувство Бога. Анатолий Белый в передаче
    "Детский недетский вопрос"     Подарить чувство Бога. Анатолий Белый в передаче
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Анатолий Белый (Вайсман) – уроженец Украины, российский и израильский актер, сыгравший в десятках спектаклей и почти в ста фильмах и сериалах.

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    Передача была записана в музее АНУ, в рамках Форума свободной культуры "СловоНово".

    Трехлетний мальчик спросил: "Что ты мне подаришь? Я хочу всё". Белый отвечает: "Я подарил бы чувство Бога, ощущение, что Он есть. С этим ощущением намного легче жить".

    На вопрос японской девочки о том, что бы Бог сделал для тебя, отвечает так: "Закончил бы войну".

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    Девочка четырех лет спросила: "А хорошее кино полезно?" "Любое произведение искусства, вызывающее сильные эмоции, важно и нужно", – говорит Анатолий Белый.

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Анатолием Белым

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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