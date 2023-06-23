Подарить чувство Бога. Анатолий Белый в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Анатолий Белый (Вайсман) – уроженец Украины, российский и израильский актер, сыгравший в десятках спектаклей и почти в ста фильмах и сериалах.
Передача была записана в музее АНУ, в рамках Форума свободной культуры "СловоНово".
Трехлетний мальчик спросил: "Что ты мне подаришь? Я хочу всё". Белый отвечает: "Я подарил бы чувство Бога, ощущение, что Он есть. С этим ощущением намного легче жить".
На вопрос японской девочки о том, что бы Бог сделал для тебя, отвечает так: "Закончил бы войну".
Девочка четырех лет спросила: "А хорошее кино полезно?" "Любое произведение искусства, вызывающее сильные эмоции, важно и нужно", – говорит Анатолий Белый.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Анатолием Белым
Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
"Белая ворона, которая не любит молчать". Татьяна Шеремет в передаче "Детский недетский вопрос"
"Музыка была у Бога. Музыка была Богом". Михаил Казиник в передаче "Детский недетский вопрос"
"Для себя невозможно быть звездой". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
"Некоторые считают меня своим любимым врагом". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"