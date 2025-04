Британский телеканал затушевал жёлтую ленту заложников в интервью знаменитого музыканта

Легендарный британский музыкант Грэм Гоулдман, один из лидеров группы 10CC, рассказал о том, что его попросили снять жёлтую ленточку, ассоциирующуюся с израильскими заложниками в Газе, во время интервью для пятого канала местного телевидения. После того, как тот отказался, продюсеры программы предупредили Гоулдмана о том, что лента будет затушевана при монтаже, сославшись на правила Ofcom, британского регулятора средств массовой информации, якобы не позволяющие демонстрировать на экране "политическую символику" любого рода. "К сожалению, я пришёл в студию в чёрном пиджаке, – признался музыкант в интервью The Jewish Chronicle. – Если бы я надел другой пиджак, им было бы сложнее затушевать ленточку".

Гоулдман добавил, что все сотрудники телеканала были с ним очень милы и принесли извинения за этот эпизод, но сказали, что вынуждены подчиняться правилам регулятора. В свою очередь, музыкант подтвердил своё намерение надевать жёлтую ленту, напоминающую о судьбе израильских заложников, на все предстоящие концерты – включая большое июньское выступление в зале Хэмптон-корт. "Я еврей, это мой народ. Я не собирался снимать её [на интервью] и буду продолжать её носить", – сказал он.

77-летний Грэм Гоулдман – сооснователь и единственный бессменный участник знаменитой рок-группы 10CC, основанный в 1972 году. Среди хитов ансамбля, к созданию которых приложил руку музыкант, – "I"m Not In Love", "Rubber Bullets", "Art for Art"s Sake" и "Dreadlock Holiday".