"Живем, чтобы меняться". Дмитрий Фалькович в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Дмитрий Фалькович – успешный венчурный капиталист, режиссер, сценарист, продюсер, в 2021 году выпустивший фильм "Продление жизни" – киноисторию про идею создать фонд, инвестирующий в технологии продления жизни. Эта картина получила главный приз фестиваля "Окно в Европу".

"Приближение к смерти – в каком-то смысле, самое интересное, что может случиться с человеком", – говорит он

Отвечая на вопрос о том, как сочетаются сферы его деятельности, Фалькович отмечает: "Не такие уже они далекие, два вида деятельности – бизнес и кинематограф".

"Мы живем, чтобы меняться. Чтобы не существовать, а жить", – так звучит его ответ на один из программных вопросов передачи.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Фальковичем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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