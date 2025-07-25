Венгрия запретила въезд в страну антиизраильской рэп-группе

Власти Венгрии объявили о том, что не разрешат североирландской рэп-группе Kneecap выступить в августе 2025 года на престижном фестивале Sziget в Будапеште. Визы музыкантов ансамбля были аннулированы, им на три года запрещено въезжать в страну.

Государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач сообщил, что причиной этого шага стал "антисемитский хейт-спич с прославлением терроризма и террористических групп, в котором неоднократно были уличены" участники Kneecap. По его словам, выступление ансамбля "представляет угрозу национальной безопасности Венгрии" – если музыканты рэп-трио окажутся в стране, они немедленно будут высланы из неё в соответствии с международным законодательством.

Организаторы фестиваля Sziget назвали решение венгерских властей "избыточным" и "достойным сожаления". По их словам, Kneecap обещали им, что их выступление не будет нарушать законов Венгрии. Сами участники ансамбля извинились перед поклонниками за то, что не смогут появиться на сцене Sziget, и резко раскритиковали венгерские власти. "Авторитарное правительство Виктора Орбана заявляет, что мы якобы представляем угрозу национальной безопасности, – написали они в соцсетях. – Это просто возмутительно со стороны человека, который всего несколько недель назад принимал в гостях [Биньямина] Нетаниягу, объявленного в международный розыск военного преступника".

Напомним, что Kneecap находятся в авангарде антиизраильского музыкального активизма. Видеоряд их концертов содержит лозунги "Fuck Israel. Free Palestine". Один из участников группы стал фигурантом расследования британской полиции за то, что, согласно опубликованным в интернете видеороликам, размахивал на одном из выступлений флагом "Хизбаллы".