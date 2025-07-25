"Смысл для всех, даром". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины.
На этот раз поводом для разговора стала книга братьев Стругацких "Пикник на обочине". Разговор начинается с чтения Арестовичем финала этой фантастической повести. У "золотого шара" (артефакта, выполняющего желания) Рэдрик не может ничего придумать, кроме последних слов погибшего Артура: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный!"
Ведущий предложил свой вариант продолжения повести, в котором главный герой Рэдрик отвечает на детские вопросы Рэдрика.
5 лет. Что такое душа?
"Это такое мягкое тихое место внутри. Куда не может пройти никто. И где ты встречаешь только самого себя".
7 лет. Что такое дружба?
"Это когда встречаются души, которые были когда-то одной, а потом были разделены".
13 лет. Зачем надо думать?
"Чтобы не быть игрушкой в чужих руках".
3 года. Что такое жизнь?
"Злая и несправедливая штука. Жизнь – это Зона. Живой вернулся – чудо".
13 лет. Во что ты не веришь?
"Что будет легко".
5 лет. Что самое страшное?
"Самое страшное – это бессмысленные жизни".
Что бы ты сказал, идя к Шару?
"Смысл для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].