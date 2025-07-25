"Смысл для всех, даром". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

На этот раз поводом для разговора стала книга братьев Стругацких "Пикник на обочине". Разговор начинается с чтения Арестовичем финала этой фантастической повести. У "золотого шара" (артефакта, выполняющего желания) Рэдрик не может ничего придумать, кроме последних слов погибшего Артура: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный!"

Ведущий предложил свой вариант продолжения повести, в котором главный герой Рэдрик отвечает на детские вопросы Рэдрика.

5 лет. Что такое душа?

"Это такое мягкое тихое место внутри. Куда не может пройти никто. И где ты встречаешь только самого себя".

7 лет. Что такое дружба?

"Это когда встречаются души, которые были когда-то одной, а потом были разделены".

13 лет. Зачем надо думать?

"Чтобы не быть игрушкой в чужих руках".

3 года. Что такое жизнь?

"Злая и несправедливая штука. Жизнь – это Зона. Живой вернулся – чудо".

13 лет. Во что ты не веришь?

"Что будет легко".

5 лет. Что самое страшное?

"Самое страшное – это бессмысленные жизни".

Что бы ты сказал, идя к Шару?

"Смысл для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].