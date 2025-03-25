Доклад АКУМ: рекордная концертная выручка и упавший доход от стримингов в Израиле

Израильское авторское общество АКУМ опубликовало финансовый отчёт по итогам 2024 года. Согласно данным организации, общий доход исполнителей за отчётный период составил почти 200 миллионов шекелей.

Из этой суммы 38.66% (или 77 с лишним миллионов шекелей) поступили на счета артистов в виде отчислений за трансляции их песен по радио и телевидению, а также иное коммерческое использование материала.

33.81% дохода (или 67 с половиной миллионов шекелей в абсолютных величинах) принесли музыкантам живые выступления. Наконец, 20.78% (почти 42 миллиона шекелей) были получены от прослушивания музыки на цифровых платформах.

Как отмечает "Исраэль а-Йом", по сравнению с предыдущим годом, в 2024-м наблюдался примерно десятипроцентный рост доходов музыкантов от публичных выступлений. 67 миллионов шекелей – максимальный показатель в этом секторе за всё время наблюдений. Вместе с тем, издание отмечает, что ряд факторов – в частности, почти полное отсутствие концертов зарубежных исполнителей в Израиле – по-прежнему негативно влияет на ситуацию, и при иных вводных показатели могли бы быть ещё выше.

Данные АКУМ также свидетельствуют о том, что доход от средств массовой информации в 2024 году снизился на 4.68% по сравнению с предыдущим отчётным периодом, а от цифровых платформ – почти на 20%. Однако авторы указывают, что бить тревогу рано: показатели 2023 года оказались необычно высокими из-за того, что именно тогда на израильский рынок вышло несколько новых игроков в этой сфере, а со старыми были подписаны новые соглашения, ускорявшие для артистов выплату роялти. В докладе прогнозируется, что рынок стриминга в Израиле ожидает "умеренный рост".