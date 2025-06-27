Скончался композитор Лало Шифрин, автор темы к телесериалу "Миссия невыполнима"

В возрасте 93 года ушёл из жизни аргентинский композитор Лало Шифрин, известный прежде всего музыкой к телесериалу "Миссия невыполнима", выходившему в эфир с 1966 по 1973 годы. В 1990-е узнаваемая тема в необычном размере 5/4 прозвучала и в одноимённом кинофильме с Томом Крузом в главной роли, после чего стала постоянным саундтреком всех "Миссий".

В 2018 году Шифрин получил почётную премию американской киноакадемии, которую ему вручал Клинт Иствуд – композитор был автором музыки к четырем из пяти детективных фильмов из серии о "грязном Гарри" (детективе-инспекторе Гарри Каллахане), в которых снимался знаменитый актёр.

Лало Шифрин родился в Буэнос-Айресе в еврейской семье, при рождении он получил имя Борис Клаудио Шифрин. Перед тем, как прославиться в области киномузыки, композитор снискал известность на джазовой сцене, благодаря многолетнему сотрудничеству с Диззи Гиллеспи.

В 1969 году он получил американское гражданство. К этому моменту в его резюме уже были четыре премии "Грэмми": две в джазовых номинациях и две – за саундтрек к сериалу "Миссия невыполнима".

Среди других заметных проектов Шифрина – музыка, звучавшая на широко популярных совместных концертах трех теноров в 1990 году: Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти.

Причиной смерти композитора стали осложнения, вызванные воспалением лёгких. У него остались вдова, Донна, и трое детей.