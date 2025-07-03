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Европейский вещательный союз обсудил требования исключить Израиль из "Евровидения"

время публикации: 03 июля 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 18:46
Европейский вещательный союз обсудил требования исключить Израиль из "Евровидения"
AP Photo/Ivan Sekretarev

В Лондоне представители общественных вещательных корпораций, входящих в Европейский вещательный союз (EBU), обсудили членство Израиля в этой организации и участие израильтян в "Евровидении".

Всего несколько дней назад председатель совета директоров исландской общественной телерадиовещательной компании Стефан Йон Хафштейн потребовал от EBU исключить Израиль из конкурса, но позволить израильским исполнителям участвовать в нем "под нейтральным флагом".

Обсуждение этого вопроса продолжалось около полутора часов. Компания BBC, представляющая Великобританию, попросила не проводить голосование, чтобы продолжить обсуждение.

По информации израильского сайта Ynet, наиболее агрессивно высказывались представители Исландии и Словении. Против исключения еврейского государства из (EBU) были Австрия, Германия и Швейцария.

Источник в EBU в беседе с Ynet отметил: "Если война продолжится зимой к моменту продолжения обсуждения, Израилю будет сложно остаться в "Евровидении", слишком много стран настроены против него".

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