Стримы ранних записей Тейлор Свифт выросли минимум вдвое после соглашения по правам

Стриминговый гигант Spotify сообщил, что показатели прослушивания ранних альбомов Тейлор Свифт за последнюю неделю выросли более чем вдвое. Рекордный рост наблюдается у пластинки "Speak Now", которую пользователи в последние дни включали на 430% чаще, чем до 30 мая. На втором и третьем местах – дебютный лонгплей, а также альбом "Reputation".

Тейлор Свифт. Фотогалерея

Рост интереса к раннему творчеству Свифт связан с тем, что права на них после шестилетней тяжбы вернулись к певице. В 2019 году каталог лейбла Big Machine, выпускавшего первые записи артистки, выкупил бизнесмен и продюсер Скутер Браун. После этого Свифт попыталась приобрести мастер-ленты собственных песен, однако, по её свидетельству, нарвалась на "манипуляции и буллинг", а предложенная ей сделка была категорически невыгодной. На протяжении шести лет стороны обвиняли друг друга в самых разнообразных прегрешениях, при этом Браун по ходу дела вышел из процесса, перепродав с большой выгодой права на раннее творчество певицы компании Shamrock Holdings. Чтобы предотвратить чужое обогащение на собственных композициях, Свифт затеяла целую серию перезаписей своих ранних произведений с говорящим подзаголовком "Taylor"s versions" – среди самых горячих её поклонников-"свифти" в определённый момент стало хорошим тоном слушать именно эти версии песен, а не те, которые содержались в оригинальных альбомах. Попутно она съездила в грандиозный гастрольный тур "Eras", принесший ей рекордный доход.

30 мая 2025 года Тейлор Свифт объявила о том, что достигла соглашения с Shamrock Holdings о выкупе полного пакета прав на свои первые шесть пластинок, а также на видеоклипы, фотографии и прочий сопутствующий контент. Сумма сделки не раскрывается.

Теперь поклонники Свифт могут без зазрения совести слушать ранние записи своей любимой певицы, что и отражают выросшие цифры стримов в Spotify. Однако остаётся вопрос – будет ли артистка теперь выпускать "Taylor"s versions" дебюта, а также альбома "Reputation", которые она ещё не успела издать. По словам Свифт, первая пластинка уже перезаписана полностью, а вот "Reputation" готов всего на четверть. "Возможно, эти альбомы выйдут в свет в подходящий момент, если это то, что вас порадует, – написала она в послании фанатам. – Но если это произойдёт, то не из позиции грусти и тоски по тому, что я могла бы иметь, но не имею. А с радостными, праздничными эмоциями".