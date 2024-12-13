Певице Тейлор Свифт, заработавшей миллиарды – 35. Фотогалерея

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13 декабря исполнилось 35 лет Тейлор Свифт – самой успешной и самой богатой певице в мире.

Она родилась в Уэст-Рединге, штат Пенсильвания. Начала профессионально заниматься музыкой в 14 лет и в 2005 году подписала свой первый контракт. За 20 лет музыкальной карьеры она записала десятки альбомов, получила множество наград, включая 14 премий "Грэмми". Её альбом "Fearless" является самым награждаемым кантри-альбомом, а "1989" – самым награждаемым поп-альбомом в истории. Свифт – одна из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей. Семь её альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю. В 2023 году она была признана "Человеком года" по версии журнала Time. Недавно завершившееся мировое турне Тейлор Свифт стало самым прибыльным в истории музыки – оно принесло $2,2 млрд. Статус миллиардера Свифт получила в октябре 2023 года, став первым музыкантом, достигшим этого положения "исключительно благодаря своим песням и выступлениям".

Не замужем, детей нет. Свою личную жизнь старается не афишировать. Хотя известно о нескольких ее романах с музыкантами и актерами.