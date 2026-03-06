x
06 марта 2026
Культура

Умер художник-сюрреалист Педро Фридеберг

время публикации: 06 марта 2026 г., 01:13 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 01:17
Умер художник-сюрреалист Педро Фридеберг
Wikipedia/NotimexTV

5 марта в возрасте 90 лет умер мексиканский художник и дизайнер Педро Фридеберг – один из самых оригинальных представителей сюрреализма в искусстве Мексики второй половины XX века.

Педро Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции в семье немецко-еврейских эмигрантов. В начале Второй мировой войны его родители покинули Европу и переехали в Мексику, где будущий художник вырос и сформировался как автор.

Он изучал архитектуру в Университете Ибероамерикана в Мехико, однако вскоре оставил обучение и посвятил себя искусству. Фридеберг вошел в круг мексиканских сюрреалистов и сотрудничал с такими художниками, как Леонора Каррингтон и Алис Рахон. Его творчество отличалось сложными орнаментами, фантастическими архитектурными формами и сочетанием религиозных и мистических символов.

Наибольшую известность ему принесла созданная в 1962 году скульптурная мебель – знаменитое кресло "Рука-стул" в форме ладони, ставшее одним из символов дизайна 1960-х годов. За свою долгую карьеру Фридеберг создал сотни живописных работ, скульптур и предметов дизайна, его произведения хранятся в музеях и коллекциях по всему миру.

