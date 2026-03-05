Продюсеры самого успешного израильского фильма планируют снимать третью часть в Иране

После рекордного успеха фильма "Освободить Шули-2", ставшего самым кассовым израильским фильмом всех времен, трио "Ма Кашур" официально приступило к работе над третьей частью популярной франшизы. И рассматривает возможность снять картину в соавторстве с иранскими продюсерами в самом Иране. Об этом сообщает издание mako.

Прошлым летом "Освободить Шули-2" привлек в кинотеатры около 1,4 миллиона зрителей, сместив с первой строчки самых популярных израильских картин фильм "Горячая жевательная резинка", удерживавший рекорд почти 50 лет. Картина Бена Бахара стала продолжением хита 2021 года "Освободить Шули".

Теперь "Ма Кашур" совместно с продюсерскими компаниями Nawi Pro и United King Films готовятся к съемкам третьей части франшизы. Однако главная интрига касается не столько самого продолжения, сколько возможной локации съемок.

По информации источников, знакомых с деталями проекта, в рамках предварительной подготовки создатели фильма изучают возможность сотрудничества с иранскими продюсерскими компаниями. Более того, продюсеры рассматривают возможность снять новый фильм в Иране. При этом они признают, что такая возможность пока выглядит нереальной.