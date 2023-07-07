"Свобода – прямая дорога к счастью". Артемий Троицкий в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Артемий Троицкий – искусствовед и музыкальный критик. (Первая передача с ним состоялась пять лет назад.)
Передача была записана в музее АНУ, в рамках Форума свободной культуры "СловоНово".
Отвечая на детский вопрос "Зачем люди воюют?", Троицкий говорит: "Главная причина войн – комплекс неполноценности... Всё идет от собственной ущербности... Россия сейчас абсолютно ущербная, закомплексованная, озлобленная страна. Это психопат, загнанный в угол".
О пошлости. "Пошлость – безвкусица плюс приспособленчество (желание понравиться)".
О счастье. "Свобода – прямая дорога к счастью".
Ответ на вопрос "Кто такой дурак?" – "Тот, кто думает, что он умный".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Артемием Троицким
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
"Жить каждый день". Александр Ханин в передаче "Детский недетский вопрос"
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"Белая ворона, которая не любит молчать". Татьяна Шеремет в передаче "Детский недетский вопрос"
"Музыка была у Бога. Музыка была Богом". Михаил Казиник в передаче "Детский недетский вопрос"