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    Досуг

    "Свобода – прямая дорога к счастью". Артемий Троицкий в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Артемий Троицкий – искусствовед и музыкальный критик. (Первая передача с ним состоялась пять лет назад.)

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    Передача была записана в музее АНУ, в рамках Форума свободной культуры "СловоНово".

    Отвечая на детский вопрос "Зачем люди воюют?", Троицкий говорит: "Главная причина войн – комплекс неполноценности... Всё идет от собственной ущербности... Россия сейчас абсолютно ущербная, закомплексованная, озлобленная страна. Это психопат, загнанный в угол".

    О пошлости. "Пошлость – безвкусица плюс приспособленчество (желание понравиться)".

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    О счастье. "Свобода – прямая дорога к счастью".

    Ответ на вопрос "Кто такой дурак?" – "Тот, кто думает, что он умный".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Артемием Троицким

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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