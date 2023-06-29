"Жить каждый день". Александр Ханин в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Александр Ханин – известный в Израиле фотограф, сотрудничающий в том числе с редакцией NEWSru.co.il (на нашем сайте было опубликовано более 130 его фоторепортажей). Он фактически родился заново в 2018 году после тяжелой дорожной аварии. В первый раз Александр Ханин (Деда Саша) отвечал на "детские недетские вопросы" год назад.
"Человек, который больше всех критикует меня – это я сам", – говорит он.
Отвечая на один из детских вопросов, Ханин говорит, что для него стало нормой "каждый день двигаться".
Девочка спросила: "Как стать счастливым?" "Жить каждый день... Счастье – это когда получилось то, что ты хотел сделать", – отвечает Александр Ханин.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Ханиным
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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