"Жить каждый день". Александр Ханин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Александр Ханин – известный в Израиле фотограф, сотрудничающий в том числе с редакцией NEWSru.co.il (на нашем сайте было опубликовано более 130 его фоторепортажей). Он фактически родился заново в 2018 году после тяжелой дорожной аварии. В первый раз Александр Ханин (Деда Саша) отвечал на "детские недетские вопросы" год назад.

adv_11 m_ar_1

"Человек, который больше всех критикует меня – это я сам", – говорит он.

Отвечая на один из детских вопросов, Ханин говорит, что для него стало нормой "каждый день двигаться".

Девочка спросила: "Как стать счастливым?" "Жить каждый день... Счастье – это когда получилось то, что ты хотел сделать", – отвечает Александр Ханин.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Ханиным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook